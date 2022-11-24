Необлагаемые НДФЛ доходы

Будет новое освобождение от НДФЛ

Семьи с детьми освободят от выплаты НДФЛ при продаже земли и хозпостроек на ней, если вырученные деньги семья направит на улучшение жилищных условий.

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Госдума приняла в первом чтении проект с изменениями в НК, которые освободят семьи с двумя и более детьми от НДФЛ при продаже земли и хозяйственных построек на ней, если средства пойдут на улучшение жилищных условий.

С 2021 года уже действует норма, согласно которой от НДФЛ при продаже квартиры или дома освобождаются семьи с двумя и более детьми, если они в этом же году направили средства на улучшение жилищных условий (п. 2 ст. 217.1 НК).

Но иногда стоимость земли бывает выше, чем стоимость дома на ней, а значит мера поддержки в таких ситуациях не работает.

Предлагаемыми поправками будет освобождение от налога за земельный участок, на котором расположен проданный дом и хозяйственные постройки.

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