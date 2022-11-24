Экономика России

⚡ Закон о федеральном бюджете на 2023–2025 годы приняли

В программу развития территорий включат регионы, в которых социально-экономическая ситуация существенно ухудшилась, а также граничащие с недружественными России государствами.

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Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. По словам спикера Володина, этот бюджет – самый сложный за последние годы: развитие мировой экономики предугадать невозможно, поэтому бюджет верстали гибким и надежным.

Документ предусматривает:

  • доходы бюджета России на 2023 год в 26,13 трлн рублей (17,4 % ВВП);
  • расходы – 29,056 трлн (19,4 % ВВП).

При этом в 2024 году доходы бюджета должны увеличиться до 27,24 трлн рублей, в 2025 году – до 27,98 трлн, а расходы – до 29,43 трлн и 29,24 трлн рублей.

Следующие три года бюджет будет дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2 % ВВП, в 2024 году – 1,4 % ВВП, в 2025 году – 0,7 % ВВП. Покрывать дефицит будут госзаимствованиями.

В бюджете предусмотрели:

  • Треть бюджета в 2023 году – на социальные расходы;
  • Деньги на поддержку военнослужащих, участвующих в СВО, их семей;
  • Дополнительные средства на развитие села, региональной дорожной и транспортной инфраструктуры, ключевые отрасли экономики:
  1. 8 млрд рублей – на программу комплексного развития сельских территорий.
  2. 9 млрд рублей – на развитие городского электрического наземного общественного пассажирского транспорта.
  3. Увеличится финансирование региональной и местной дорожной сети.
  4. На 8 млрд рублей увеличивается финансирование программы устранения цифрового неравенства.

2,5 млрд рублей выделят на организацию профобучения и дополнительного профобразования, 2,7 млрд рублей – на модернизацию центров занятости, что коснется 17 регионов страны. 450 млн рублей выделят на программу развития молодежного предпринимательства, 250 млн рублей – на обучение участников студотрядов рабочим специальностям.

Увеличат траты на горячее питание школьников, ремонт образовательных учреждений и новые места в детских садах.

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