⚡ Закон о федеральном бюджете на 2023–2025 годы приняли

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. По словам спикера Володина, этот бюджет – самый сложный за последние годы: развитие мировой экономики предугадать невозможно, поэтому бюджет верстали гибким и надежным.
Документ предусматривает:
- доходы бюджета России на 2023 год в 26,13 трлн рублей (17,4 % ВВП);
- расходы – 29,056 трлн (19,4 % ВВП).
При этом в 2024 году доходы бюджета должны увеличиться до 27,24 трлн рублей, в 2025 году – до 27,98 трлн, а расходы – до 29,43 трлн и 29,24 трлн рублей.
Следующие три года бюджет будет дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2 % ВВП, в 2024 году – 1,4 % ВВП, в 2025 году – 0,7 % ВВП. Покрывать дефицит будут госзаимствованиями.
В бюджете предусмотрели:
- Треть бюджета в 2023 году – на социальные расходы;
- Деньги на поддержку военнослужащих, участвующих в СВО, их семей;
- Дополнительные средства на развитие села, региональной дорожной и транспортной инфраструктуры, ключевые отрасли экономики:
- 8 млрд рублей – на программу комплексного развития сельских территорий.
- 9 млрд рублей – на развитие городского электрического наземного общественного пассажирского транспорта.
- Увеличится финансирование региональной и местной дорожной сети.
- На 8 млрд рублей увеличивается финансирование программы устранения цифрового неравенства.
2,5 млрд рублей выделят на организацию профобучения и дополнительного профобразования, 2,7 млрд рублей – на модернизацию центров занятости, что коснется 17 регионов страны. 450 млн рублей выделят на программу развития молодежного предпринимательства, 250 млн рублей – на обучение участников студотрядов рабочим специальностям.
Увеличат траты на горячее питание школьников, ремонт образовательных учреждений и новые места в детских садах.