Международным автоперевозчикам Урала сохранят льготу на транспортный налог до 2024 года

24 ноября Правительство Свердловской области одобрило законопроект о сохранении льготных налогов на транспорт. Пониженная ставка установлена в регионе с 2021 года и будет сохранена до 2024 года. Компании заплатят только половину транспортного налога.

«Чтобы воспользоваться льготой, компании должны сохранить среднесписочную численность сотрудников не менее 90% к уровню прошлого года, а также гарантировать размер зарплаты не менее 100% к предыдущему году», – пояснила Татьяна Гладкова, и. о. министра экономики и территориального развития.

Также в области шесть лет не будут вводить новые обязательные требования для предпринимателей и действует мораторий на проверки.