ЦБ не разрешил запустить в оборот криптовалюту

Во время онлайн-марафона «ФинЗОЖ» глава Минфина Антон Силуанов отметил, что криптовалюта должна регулироваться законами. Сейчас покупать и продавать крипту можно только за рубежом. Предложенный Минфином законопроект легализует только майнинг криптовалют в России.

«Легализовать майнинг – это здорово. Но Центральный банк, как броня, стена, стоит насмерть, не хочет, чтобы крипта входила в наш оборот», – заявил Антон Силуанов.

Также Минфин собирается постепенно создавать отечественный крипторынок. О том, что в России может появиться своя биржа криптовалют, мы уже писали. Цифровые деньги могут решить проблему с оплатой импортных товаров в условиях санкций.