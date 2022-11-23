В России появится своя биржа криптовалют

Госдума занялась проектом поправок для создания в России национальной криптобиржи, сообщают «Ведомости». Криптовалюту планируют использовать как обменник: ее можно задекларировать и конвертировать, но оплачивать ей покупки и услуги внутри РФ нельзя.

Бессмысленно говорить, что криптовалюты не существует, но проблема в том, что она циркулирует в большом потоке вне государственного регулирования. Это миллиарды рублей недополученных бюджетных доходов в виде налогов, — пояснил Сергей Алтухов, член комитета по экономической политике.

Национальную криптобиржу намерены создать, чтобы без ограничений расплачиваться с зарубежными партнерами. Например, при поставке импортных товаров.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил «РБК», что российские власти заинтересованы в запрете оборота криптовалюты на территории РФ. Однако, можно создать экспериментальный правовой режим. А также придумать правила игры, которые одобрят Минфин и Центробанк.

Напомним, что 17 ноября в Госдуме начали изучать законопроект, который будет регулировать рынок цифровой валюты. Планируют сделать так, чтобы майнинг перешел из полутеневой сферы в правовое поле. Если проект будет принят, то с 1 января 2023 года майнеры смогут продавать и покупать криптовалюту на зарубежных площадках без соблюдения норм валютного регулирования. Обо всех сделках с цифровой валютой придется сообщать в ФНС. Также майнеры будут сообщать адреса счетов, куда зачисляется крипта.