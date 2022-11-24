По охране труда директор инструктирует себя сам

Согласно п. 12 Правил, утвержденных постановлением правительства от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» проводить нужно три вида инструктажа:
- первичный;
- повторный; инструктаж по охране труда;
- внеплановый.
На рабочем месте инструктирует работника его руководитель, а целевой инструктаж – руководитель работ.
Вывод: руководитель должен провести все необходимые инструктажи себе сам.
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