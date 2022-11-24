Вклады

Некоторые компании МСП исключат из системы страхования вкладов

Если компанию признали иностранным агентом, ее исключат из системы страхования вкладов. Но программа защиты денег по-прежнему будет распространяться на физических лиц, даже иноагентов и ИП.

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Малый бизнес со статусом иноагента могут вывести из системы страхования вкладов, узнал Frank Media.

Госдума приняла закон, согласно которому из системы страхования вкладов исключаются малые предприятия, внесенные в реестр иностранных агентов. Такую поправку внесли ко второму чтению.

Сейчас ССВ распространяется на депозиты граждан, а также малых предприятий из реестра малого и среднего бизнеса. В этот список входят и некоммерческие организации – исполнители общественно полезных услуг, НКО, которые являются религиозными организациями, благотворительными фондами. Им гарантируют возврат вложений в 1,4 млн рулей при банкротстве банка.

Некоммерческие организации из реестра иностранных агентов вывели из системы страхования вкладов в 2020 году.

Закон, который Госдум приняла 24 ноября, исключает из этой системы все типы организаций, которые включены в реестр иностранных агентов, в том числе и малые предприятия из реестра МСБ.

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