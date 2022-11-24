Некоторые компании МСП исключат из системы страхования вкладов

Малый бизнес со статусом иноагента могут вывести из системы страхования вкладов, узнал Frank Media.

Госдума приняла закон, согласно которому из системы страхования вкладов исключаются малые предприятия, внесенные в реестр иностранных агентов. Такую поправку внесли ко второму чтению.

Сейчас ССВ распространяется на депозиты граждан, а также малых предприятий из реестра малого и среднего бизнеса. В этот список входят и некоммерческие организации – исполнители общественно полезных услуг, НКО, которые являются религиозными организациями, благотворительными фондами. Им гарантируют возврат вложений в 1,4 млн рулей при банкротстве банка.

Некоммерческие организации из реестра иностранных агентов вывели из системы страхования вкладов в 2020 году.

Закон, который Госдум приняла 24 ноября, исключает из этой системы все типы организаций, которые включены в реестр иностранных агентов, в том числе и малые предприятия из реестра МСБ.