Центробанк раскрыл манипуляцию со стоимостью акций

Банк России обнаружил манипулирование ценами акций ПАО «Саратовэнерго» с 6 по 7 апреля 2021 года.

Сначала специалисты заметили высокую активность на торгах, затем нашли телеграм-канал, где обсуждали совместную покупку акций компании. Цель – изменить рыночную стоимость активов по схеме «pump & dump» (дословный перевод «накачать и сбросить»).

Суть «pump & dump» заключается в том, чтобы поднять стоимость ценных бумаг, а затем заработать на их продаже.

«Для координации недобросовестной рыночной активности организатор публиковал инструкции, в которых указывались финансовый инструмент, время начала его покупки, целевая цена, по достижении которой нужно его продавать», – объясняет Центробанк.

Банк России заблокировал торговые счета сговорившихся инвесторов и наложил ограничения на операции по брокерским счетам. Подобную схему манипуляций через телеграм-каналы Центробанк уже разоблачал весной 2021 года. Тогда частные инвесторы согласованно поднимали цену акциям ПАО «Пермэнергосбыт», ПАО «ГИТ» и ПАО «Россети Юг».