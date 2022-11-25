Малый и микробизнес уже проводит трансграничные операции через даркнет

В даркнете выросло число предложений по созданию платежного шлюза для расчетов иностранных потребителей с российскими контрагентами за предоставленные ими товары и услуги, выяснил «Коммерсант».

Схема оплаты через даркнет также может применяться при расчетах, когда получатель опасается, что валютный контроль иностранного банка-корреспондента откажется проводить платеж.

Эти сервисы составляют конкуренцию легальным компаниям, предоставляющим услуги по приему карт Visa и Mastercard, выпущенных иностранными банками, для оплаты товаров и услуг в России. Такие компании, в частности Prodamus и Life Pay, берут комиссионные в размере 8,5–10%.

Через даркнет продавцу деньги переводятся в криптовалюте, и тоже на индивидуальных условиях может быть выплачен и фиат.

Напомним, что Минфин и ЦБ так и не могут договориться о регулировании криптовалюты.