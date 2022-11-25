Кредитование

Микрофинансы берут в долг у населения

У микрофинансовых организации не хватает кредитов: они начали активно использовать деньги физлиц и ИП. Компании будут выдавать меньше займов и воевать за клиентов.

Версия для печати

С января по сентябрь МФО «Лайм-Займ» привлекла 126,5 млн рублей от физических лиц и ИП, сообщает «Коммерсант». Это в 2,3 раза больше, чем в прошлом году.

К частным инвесторам обращаются небольшие компании, которые не могут получить кредит в банках или выпускать облигации. Двухкратный рост такого финансирования происходит и в компаниях «Быстроденьги», «Юпитер 6».

У микрофинансов несколько вариантов получения средств:

  • банковские кредиты берут для покрытия кассовых разрывов в период интенсивного роста;
  • средства, привлеченные по договорам займа, используют для выдач микрокредитов населению;
  • долгосрочные заимствования нужны при запуске новых проектов, внедрении технологий.

Привлекать заемные средства стало для МФО сложнее и дороже: процент выплат вырос до 19-20%, а полученные средства не превысили 50%. Кредитные ставки в банках ниже и более выгодны микрофинансовым организациям. Проблема в том, что выдавать деньги могут не все банки.

Поэтому микрофинансы платят частным вкладчикам до 20% годовых. Инвестировать можно по договору займа или через высокодоходные облигации. Несмотря на высокую ставку, физические лица предпочитают хранить деньги на депозитном счете в крупных банках. Там сохранность депозитов защищает Агентство по страхованию вкладов.

Повышение квалификации

Налог на имущество физических лиц

👨⛪👩 За общую квартиру супругов налог начислят тому из них, на кого она оформлена. ФНС не будет вникать в тонкости семейного права

Для налога на имущество за квартиру важно, на чье имя она зарегистрирована в ЕГРН. Налоговики смотрят только на это. Нормы Семейного кодекса об общем имуществе супругов они игнорируют. Из-за этого люди платят повышенный налог.

Криптовалюта

Малый и микробизнес уже проводит трансграничные операции через даркнет

Чтобы получить деньги из-за рубежа, клиент обращается к посреднику в ТГ-канал. После этого посредник принимает от зарубежного покупателя средства на свою банковскую карту или сим-карту. А потом постепенно выводит для заказчика.

Мероприятия

Разместить
Отчетность

Бухгалтерия: готовимся к отчетности

Эта осень для бухгалтеров — время подготовиться к серьезным изменениям, о которых уже много писали, но понятнее от этого не стало. Если вам нужна практическая помощь, подключайтесь к онлайн-конференции Контур.Школы «Итоги‑2022. Перспективы‑2023. Новое в учете. Сдача годовой отчетности».

Налог на прибыль

Мобилизованных учитывают при расчете численности медклиники для ставки налога на прибыль 0%

Медицинская организация может применять ставку налога на прибыль 0%, если в штате есть не менее 15 человек, а количество медиков с сертификатами (аккредитацией) – не менее 50%. При расчете этой численности учитывают и мобилизованных.

Читать еще