Микрофинансы берут в долг у населения

С января по сентябрь МФО «Лайм-Займ» привлекла 126,5 млн рублей от физических лиц и ИП, сообщает «Коммерсант». Это в 2,3 раза больше, чем в прошлом году.

К частным инвесторам обращаются небольшие компании, которые не могут получить кредит в банках или выпускать облигации. Двухкратный рост такого финансирования происходит и в компаниях «Быстроденьги», «Юпитер 6».

У микрофинансов несколько вариантов получения средств:

банковские кредиты берут для покрытия кассовых разрывов в период интенсивного роста;

средства, привлеченные по договорам займа, используют для выдач микрокредитов населению;

долгосрочные заимствования нужны при запуске новых проектов, внедрении технологий.

Привлекать заемные средства стало для МФО сложнее и дороже: процент выплат вырос до 19-20%, а полученные средства не превысили 50%. Кредитные ставки в банках ниже и более выгодны микрофинансовым организациям. Проблема в том, что выдавать деньги могут не все банки.

Поэтому микрофинансы платят частным вкладчикам до 20% годовых. Инвестировать можно по договору займа или через высокодоходные облигации. Несмотря на высокую ставку, физические лица предпочитают хранить деньги на депозитном счете в крупных банках. Там сохранность депозитов защищает Агентство по страхованию вкладов.