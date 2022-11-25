Бизнес-климат в России стал теплее

Индикатор бизнес-климата (ИБК) вырос до 0,9 пункта, что на 2,1 п. больше, чем в октябре. Это связано с «заметным ростом оптимизма бизнеса на ближайшие три месяца», сообщается в исследовании ЦБ РФ.

В производстве ожидания предпринимателей выросли на 3,4 пункта – до 9,3. В добыче полезных ископаемых и на автомобильном рынке производство снизилось.

Лучше всего себя чувствует сельское хозяйство, объемы производства интенсивно растут.

В основных отраслях спрос на продукцию упал: негативные ожидания сохранились в области строительства, продажи автомобилей и в добывающей отрасли. Обрабатывающие предприятия, которые производят инвестиционные и промежуточные товары, ждут увеличения спроса и прибавляют рейтингу 4,2 пункта. Так, ожидания по спросу остаются в плюсе и составляют 8,3 пункта.

Также предприятия ожидают рост цен, особенно в транспортировке, хранении и в сфере услуг. На 2 пункта (до 18,4) вырос уровень ценовых ожиданий бизнесменов.