Оформить право собственности на дом в Подмосковье можно через госуслуги

В Московской области подать уведомление об окончании строительства, поставить дом на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности можно онлайн.

«Зарегистрировать дом в собственность в Подмосковье стало еще проще благодаря проактивному направлению заявления в Росреестр», – сообщила Надежда Куртяник, министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Если вы построили в Подмосковье дом в качестве постоянного или сезонного жилья, то надо сделать «Уведомление о соответствии построенных объектов ИЖС или садового дома».

Подать заявление можно на портале госуслуг Московской области, заполнить электронную форму, оплатить пошлину за регистрацию прав и постановку на кадастровый учет.

Также нужно приложить документы: паспорт и технический план объекта, уведомление об окончании строительства. А если собственников несколько, то добавить еще и соглашение владельцев участка об определении долей.