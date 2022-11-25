Сервис доставки товаров из Китая JoomPro запускает рассрочку для ИП

Сервис доставки предложит два варианта рассрочки:
- Предоплата 50% с оплатой остатка после прибытия продукции в Россию. Такой тип рассрочки могут получить все новые и текущие клиенты, которые прошли финансовую проверку и заключили договор на сумму выше 2 млн рублей.
- 50% предоплаты с оплатой остатка в течение 70 дней после момента получения товара. Такой вариант доступен только тем ИП, которые уже работали с JoomPro и сделали два и более заказов по рассрочке первого типа.
Чтобы пройти финансовую проверку предприниматель должен предоставить:
- API ключ статистики (для селлеров маркетплейса) – это код, который позволяет маркетплейсу и сервису статистики обмениваться данными о заказах, финансовых операциях и складах предпринимателя.
- Налоговую декларацию за предыдущий год.
- Банковскую выписку за 12 последних месяцев.