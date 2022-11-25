Маркетплейсы

Сервис доставки товаров из Китая JoomPro запускает рассрочку для ИП

Это поможет предпринимателям не замораживать деньги на время, пока они ждут поставку, а это на практике занимает 50–60 дней для товаров. А ведь иногда заказывают еще не произведенные товары.

Версия для печати

Сервис доставки предложит два варианта рассрочки:

  1. Предоплата 50% с оплатой остатка после прибытия продукции в Россию. Такой тип рассрочки могут получить все новые и текущие клиенты, которые прошли финансовую проверку и заключили договор на сумму выше 2 млн рублей.
  2. 50% предоплаты с оплатой остатка в течение 70 дней после момента получения товара. Такой вариант доступен только тем ИП, которые уже работали с JoomPro и сделали два и более заказов по рассрочке первого типа.

Чтобы пройти финансовую проверку предприниматель должен предоставить:

  • API ключ статистики (для селлеров маркетплейса) – это код, который позволяет маркетплейсу и сервису статистики обмениваться данными о заказах, финансовых операциях и складах предпринимателя.
  • Налоговую декларацию за предыдущий год.
  • Банковскую выписку за 12 последних месяцев.
НДФЛ

Исполнитель находится за границей: оформление и оплата налогов

В современных реалиях фрилансеры свободно могут работать удаленно из любой точки мира, менять города и государства. Что же делать заказчику, если исполнитель уехал в другую страну: как оформлять сотрудничество и платить налоги.

Исполнитель находится за границей: оформление и оплата налогов

Повышение квалификации

Социальный вычет

Будет новое заявление для оформления социального вычета на лечение через работодателя

Получить вычет по НДФЛ на обучение, лечение, лекарства, фитнес можно через работодателя, не дожидаясь конца года и не сдавая 3-НДФЛ. Для этого от ИФНС нужно уведомление. А для получения этого документа нужно заявление. Форма этого заявления меняется.

Мероприятия

Разместить
ФСБУ Аренда

Основной порядок бухгалтерского учета аренды у арендатора: важные детали

Один из самых сложных стандартов, ФСБУ 25/2018 появился для того, чтобы представить внешним пользователям более полную и достоверную информацию о финансовом состоянии с точки зрения наличия имущества и обязательств у арендатора и арендодателя.

Основной порядок бухгалтерского учета аренды у арендатора: важные детали
Страховые взносы

Мобилизованных ИП освободили от уплаты страховых взносов за себя в беззаявительном порядке

ФНС России разъяснила порядок освобождения от уплаты страховых взносов ИП, не производящих выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц. Речь идет о мобилизованных ИП, призванных на военную службу.

Мобилизованных ИП освободили от уплаты страховых взносов за себя в беззаявительном порядке
Страховые взносы

Утвердят форму уведомления для пониженных взносов 7,6%

Недавно поменяли правила применения пониженного тарифа взносов (7,6%) для резидентов ТОР на Дальнем Востоке и резидентов порта Владивосток (СПВ). Теперь право на взносы стало заявительным. Форму бланка скоро утвердят.

Налоги, взносы, пошлины

Налоговая система Франции: как она работает

Эффективно действующая налоговая система – непременное условие гармоничного развития общественных отношений. А потому заимствование зарубежного опыта формирования подобных инструментов социального развития – насущная задача как органов государственной власти, так и точка приложения усилий академического сообщества.

Налоговая система Франции: как она работает
Читать еще