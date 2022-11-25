Глобальные ювелиры уйдут – Sokolov останется и заработает

Производитель и продавец ювелирных изделий Sokolov ждет, что в 2023 году его чистая выручка вырастет на 36%. Компания планирует заработать больше 38 млрд рублей, когда международные ювелирные бренды перестанут работать в РФ, передает «Интерфакс».

Российский ювелирный рынок в 2022 году уже сократился на 6% по сравнению с прошлым годом. При этом, средний чек при покупке изделий Sokolov вырос на 16% до 6 414 рублей.

Показатель EBITDA по итогам шести месяцев этого года снизился до 2,2x c 6,1x в 2021 году. Чистый долг компании – 6,66 млрд рублей, в 2021 году он был на уровне 7,53 млрд рублей.

Перспективы у компании хорошие еще и потому что с рынка уйдут локальные бренды, им с 2023 года запретили применять УСН и ПСН.

Ранее мы писали, что Sokolov планирует привлекать дополнительные средства, выпуская облигации.