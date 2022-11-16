АУСН

Ювелирный бизнес негодует и требует не отменять для них АУСН

Производителям и продавцам ювелирки с 2023 года запретили применять УСН и ПСН. На очереди – отмена АУСН.

Версия для печати
Ювелирный бизнес негодует и требует не отменять для них АУСН
Иллюстрация: Tima Miroshnichenko / pexels

Норма о запрете АУСН для ювелиров заложена в законопроекте Минфина, который размещен на федеральном портале.

К этому законопроекту поступило много предложений, особенно от представителей малого бизнеса в ювелирной отрасли.

Бизнесмены негодуют. Пишут, что отмена АУСН в ювелирной сфере уничтожает малые предприятия в отрасли и просят оставить им право на АУСН.

Но Минфин не поддерживает такие предложения.

Так как АУСН также является специальным налоговым режимом, законопроектом предусмотрен запрет на АУСН для налогоплательщиков, осуществляющих производство ювелирных изделий из драгметаллов, торговлю ювелирными изделиями.

Вместе с тем, эти ограничения на применение УСН, ПСН, АУСН не распространяются на организации и ИП, которые производят бижутерию и ремонтируют ювелирные изделия, отмечает Минфин.

По мнению Минфина, применение специальных налоговых режимов в ювелирной отрасли создает неравные условия для тех производителей, которые находятся ОСНО и платят НДС.

НДФЛ

🔊 Заранее предупредите директора-учредителя, что по итогам года ему придется доплатить НДФЛ по ставке 15%

Если вы начисляете директору и зарплату, и дивиденды в общей сумме более 5 млн рублей, то ему потом надо будет доплатить НДФЛ по налоговому уведомлению от ИФНС. Кто-то был к этому готов, а кто-то в шоке, и винит во всем бухгалтера.

Повышение квалификации

Поиск работы бухгалтеров

Сколько стоят бухгалтеры и чего от них сейчас хотят. Вакансии на Бухджобе

Есть неунывающая классика требований: умения в таких-то 1С, столько-то лет опыта, знания таких-то участков. А кое-где просят быть готовым к командировке и еще много чего интересного говорят.

Сколько стоят бухгалтеры и чего от них сейчас хотят. Вакансии на Бухджобе
Платежные системы

Сбер вернул сервис бесконтактной оплаты SberPay для устройств на базе Android

Теперь можно оплачивать покупки в магазинах и снимать наличные в банкоматах одним касанием телефона. Чтобы пользоваться сервисом, достаточно подключить к нему любую карту «Мир» в приложении «Сбербанк Онлайн».

Пенсии

Ветеранам боевых действий хотят дать право на досрочную пенсию, если у них есть 15 лет стажа

Сейчас инвалиды вследствие военной травмы могут выйти на пенсию в 55 лет (мужчины) и 50 лет (женщины). Но для этого у них должен быть стаж 25 и 20 лет. Эту норму хотят поменять – уменьшить стаж. И еще расширить круг льготников.

Мероприятия

Разместить
ПСН

ИП меняет вид деятельности. Что делать с патентом

Известно, что патент выдается индивидуальному предпринимателю на какой-то один конкретный вид деятельности. В определенный момент предприниматель может принять решение изменить направление своего бизнеса. Рассмотрим, можно ли в таком случае отказаться от патента и поменять систему налогообложения или приобрести новый патент.

ИП меняет вид деятельности. Что делать с патентом
Читать еще