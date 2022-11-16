Ювелирный бизнес негодует и требует не отменять для них АУСН

Норма о запрете АУСН для ювелиров заложена в законопроекте Минфина, который размещен на федеральном портале.

К этому законопроекту поступило много предложений, особенно от представителей малого бизнеса в ювелирной отрасли.

Бизнесмены негодуют. Пишут, что отмена АУСН в ювелирной сфере уничтожает малые предприятия в отрасли и просят оставить им право на АУСН.

Но Минфин не поддерживает такие предложения.

Так как АУСН также является специальным налоговым режимом, законопроектом предусмотрен запрет на АУСН для налогоплательщиков, осуществляющих производство ювелирных изделий из драгметаллов, торговлю ювелирными изделиями.

Вместе с тем, эти ограничения на применение УСН, ПСН, АУСН не распространяются на организации и ИП, которые производят бижутерию и ремонтируют ювелирные изделия, отмечает Минфин.

По мнению Минфина, применение специальных налоговых режимов в ювелирной отрасли создает неравные условия для тех производителей, которые находятся ОСНО и платят НДС.