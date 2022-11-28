ЕНП (единый налоговый платеж)

Скоро будет новый бланк уведомления по ЕНП

С 1 июля 2022 года действует эксперимент по единому налоговому платежу. Бизнес, который в нем участвует, направляет в ИФНС уведомления о начисленных налогах. Но с 2023 года переход на ЕНП будет всеобщим, а бланк уведомления – другой.

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По налогам, взносам, авансовым платежам, которые платят до подачи декларации либо без нее, нужно подать это уведомление об исчисленных суммах. Срок – не позднее 25-го числа месяца, в котором наступает срок уплаты.

Форма уведомления, которая будет действовать с 01.01.2023, утверждена приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047. Об этом сообщают налоговики.

Но пока этот приказ ФНС официально не опубликован. Он передан на регистрацию в Минюст 23 ноября.

Проект этого приказа размещен на федеральном портале.

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В уведомлении надо будет указывать год, а также налоговый период в виде кода и номер месяца (квартала).

Коды такие:

  • 21 – 1 квартал;
  • 31 – полугодие;
  • 33 – 9 месяцев;
  • 34 – год.

В случае заполнения кодов «21», «31», «33» указывается порядковый номер квартального месяца – 01, 02, 03. В случае заполнения кода «34» указывается порядковый номер квартала – 01, 02, 03, 04.

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