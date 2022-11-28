ИП-дворник на ПСН может оказывать услуги юрлицам

Одно такое дело (№ A41-14417/2021) ФНС включила в обзор за 2 квартал 2022 года в письме от 24.10.2022 N 7-8-04/0005@.

ИП из Московской области получил патент по виду деятельности «Подметание улиц и уборка снега; деятельность по очистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки».

Этот ИП заключил договор на уборку с юрлицом в рамках ПСН, но налоговики пересчитали налог с этих доходов на УСН.

ИП не согласился и подал в суд. В трех инстанциях он проиграл. Суды указывали, что под ПСН подпадает только деятельность для бытовых нужд населения.

Но Верховный суд решил иначе.

В п. 2 ст. 346.43 НК РФ перечислены виды деятельности для ПСН. Эта норма не ограничивает ИП в праве на оказание всех видов услуг (работ) по заказам юрлиц.

Напротив, только в случаях, прямо поименованных в статье, есть указание на возможность предоставления услуги по индивидуальному заказу населения.

Это, например:

ремонт и пошив швейных, меховых изделий;

ремонт электронной бытовой техники, часов;

ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения;

и другие.

В законе Московской области тоже нет ограничения на оказание услуг по уборке юрлицам.

Поэтому ИП на ПСН может оказывать такие услуги и юрлицам.

Аналогичное решение Верховные суд принял и по другому делу (№ А41-6753/2021). В этом случае ИП на ПСН выполнял строительные работы для юрлица.