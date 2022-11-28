Компании еще полгода смогут не раскрывать свою консолидированную отчетность

Проект опубликован на федеральном портале.
Если компания обязана раскрывать свою консолидированную отчетность, она может не делать это. Причина: если раскрытие отчетности может привести к введению иностранных санкций.
Поправки вносят в постановление Правительства от 18.03.2022 № 395.
Этим же постановлением введена возможность скрывать бухотчетность в ГИР БО. Эту норму не продлили, потому что для засекречивания баланса в ГИР БО есть другое постановление Правительства – от 16.09.2022 № 1624.
Налоговики закроют бухотчетность компаний, которые:
- относятся к оборонно-промышленному комплексу;
- являются стратегическими;
- попали под иностранные санкции или вот-вот попадут.