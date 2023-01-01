С 2023 года поменялся регистр учета по НДФЛ

Причина – единый налоговый платеж. Теперь все налоги можно перечислять одной суммой на один КБК. Поэтому в регистре уже не нужны данные об уплате налога.

Утвержденной формы такого регистра нет, но в нем должен быть определенный перечень реквизитов, которые перечислены в п. 1 ст. 230 НК РФ. Как правило, бухгалтеры пользуются регистром, который предлагают разработчики программы.

В 2022 году в этом регистре были сведения о платежах.

В 2023 году этого блока не будет.

Обязательные реквизиты такие: