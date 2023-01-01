НДФЛ

С 2023 года поменялся регистр учета по НДФЛ

С 2023 года из регистра для налогового учета НДФЛ надо убрать дату перечисления налога в бюджет и реквизиты платежного поручения. Такая информация в регистре (бывшая форма 1-НДФЛ) больше не нужна.

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Причина – единый налоговый платеж. Теперь все налоги можно перечислять одной суммой на один КБК. Поэтому в регистре уже не нужны данные об уплате налога.

Утвержденной формы такого регистра нет, но в нем должен быть определенный перечень реквизитов, которые перечислены в п. 1 ст. 230 НК РФ. Как правило, бухгалтеры пользуются регистром, который предлагают разработчики программы.

В 2022 году в этом регистре были сведения о платежах.

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В 2023 году этого блока не будет.

Обязательные реквизиты такие:

  • сведения, позволяющие идентифицировать налогоплательщика;
  • вид выплачиваемых доходов и предоставленных налоговых вычетов (с кодами);
  • вид расходов и сумм, уменьшающих налоговую базу (с кодами);
  • суммы дохода и даты их выплаты;
  • статус налогоплательщика;
  • даты удержания.

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