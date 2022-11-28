Работодатели будут устанавливать, какие оценки должны получать студенты на целевом обучении

Госдума собирается ввести требования к успеваемости студентов, которые заключили договор о целевом обучении, сообщает «Парламентская газета».

С 1 сентября 2023 года работодатели определят, какие оценки должен получать целевик. Если успеваемость будет ниже, то можно расторгнуть договор со студентом, не платить ему стипендию и не оказывать поддержку.

«По факту университет может взять на себя дополнительную усиленную подготовку отстающих студентов-целевиков, если на это есть согласование со стороны будущего работодателя», – заявил Станислав Наумов, зампред Комитета Госдумы по экономической политике.

Высокие оценки компании, ИП или госучреждения могут требовать только по тем предметам, которые важны для выбранной работы. Например, медикам важно знать анатомию и биологию.

Также депутаты отметили, что целевое обучение не решает проблему нехватки кадров. 47% выпускников вузов не работают по специальности. Больше всего страдает сфера здравоохранения.

«Целевик должен сразу зачисляться для работы либо в учреждение здравоохранения первичного звена, центральные районные больницы, поликлиники и получать уже заработную плату, обучаясь в высшем учебном заведении», – предложил Вячеслав Володин, председатель Госдумы.

Квоты на целевое обучение определяют регионы. В 2023 году популярными направлениями будут авиастроение, кораблестроение, эксплуатация железных дорог, информационная безопасность и медицина.