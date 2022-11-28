Обзор налоговых новостей

💬💬 День бухгалтера, паника у ювелиров, больничные для ИП, малый бизнес – без налогов. Чем недовольны, о чем просят, что обсуждают бухгалтеры в VK

Мы провели опрос и выяснили, что происходящие изменения в законах большинство бухгалтеров считают неизбежностью, поэтому и не переживают. Есть и те, кто сильно злы, но терпят молча. При этом комментарии в сообществе «Клерка» в VK буквально искрят.

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Кому интересно – опрос тут, проголосуйте и сами – чем больше людей кликнет, тем объективнее получится опрос.

Больше всего шумели бухгалтеры... о взносах ИП. 125 лайков и 158 репостов получил пост о том, сколько и когда платить взносов за 2022 год. Нашлись и недовольные – им не хватило КБК и лайфхаков (заплати взносы до конца года и уменьши на взносы налоги).

Не меньше эмоций вызвал пост о предложении первого зампред комитета Госдумы по энергетике. Игор Ананских считает, что микробизнес (до 15 человек в штате) должен платить только НДФЛ, как налоговый агент и никаких больше налогов.

Предложение запреда назвали в комментариях утопическим.

НДФЛ вообще стал героем прошлой недели, ведь по законопроекту, вносящему правки в НК, НДФЛ будут взыскивать с налоговых агентов, если по какой-то причине они его не удержали с физлица.

Ювелиры не успокаиваются из-за перехода на ОСНО с 2023 года, особенно ИП. Мы подумали, что далеко не каждый бухгалтер готов будет взять на себя работу с общей системой, если речь о предпринимателе, однако читатели нас удивили и стали предлагать такие услуги прямо в комментариях:

А еще на прошлой неделе бухгалтеры отмечали свой профессионалный праздник. Комментарий под постом – то ли поздравление, то ли крик души)

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Обзор налоговых новостей

💬💬 День бухгалтера, паника у ювелиров, больничные для ИП, малый бизнес – без налогов. Чем недовольны, о чем просят, что обсуждают бухгалтеры в VK

Мы провели опрос и выяснили, что происходящие изменения в законах большинство бухгалтеров считают неизбежностью, поэтому и не переживают. Есть и те, кто сильно злы, но терпят молча. При этом комментарии в сообществе «Клерка» в VK буквально искрят.

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