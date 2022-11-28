Банки начали делать сервисы для продавцов маркетплейсов

Кредитные организации создают для продавцов маркетплейсов специальные услуги, которые помогут зарегистрировать ИП, проанализировать рынок, выбрать площадку для старта продаж.

Как пишет «RG.RU», 53% предпринимателей торгуют на маркетплейсах, 19% – через собственный сайт и столько же — в социальных сетях.

Банковские сервисы позволят определить, в какие товары стоит вкладываться, как сократить траты на логистику, как планировать поставки, чтобы товар всегда был на складе.

«Мы предлагаем готовое решение и всестороннюю поддержку при выходе на маркетплейсы, а также в течение всего периода работы. Партнерский сервис возьмет на себя не только консультирование, а сделает все – от покупки до маркировки и отгрузки товара на склад», – рассказал Владимир Борисенко, руководитель департамента развития малого и микробизнеса Альфа-Банка.

Чтобы увеличить объем продаж, МТС-Банк предлагает работать сразу с двумя маркетплейсами. Сервис также возьмет на себя подготовку контента для онлайн-продаж.

В 2023 году 8 тысяч продавцов обратились к сервису «Точка Маркетплейсы», чтобы выйти на Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет.