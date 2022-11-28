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Всех перевозчиков переведут на электронные накладные

С 2024 года электронные документы будут для всех видов перевозок, а не только для автомобильных. Их сделают обязательными, но возить бумажные накладные тоже придется.

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Минтранс продолжает работать над проектом электронного документооборота в логистике. Государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) будет формировать транспортные накладные, заказы-наряды и сопроводительные ведомости.

Информация должна соответствовать форматам перевозочных документов, утвержденных ФНС. Доступ к данным будет у отправителей, заказчиков и органов госвласти.

С 1 марта 2023 года в электронном виде будут договоры фрахтования, путевые листы и заявки-заказы. При этом, электронные документы не отменяют использование бумажных.

В 2024 году на электронные документы перейдут все виды перевозок, а не только автомобильные.

«В 2023 году мы даем участникам рынка поработать на условиях добровольного использования данной системы, а с 2024 года начнем вводить отраслевой императив», – сообщил «Коммерсанту» Дмитрий Баканов, замглавы Минтранса.

С 1 сентября 2022 года компании, которые занимаются автомобильными перевозками, могут добровольно подключиться к ГИС ЭПД. В реестре уже 9 организаций.

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