В банках Швейцарии россияне теперь могут хранить больше 100 тыс. франков

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии разрешил вкладчикам из России хранить более 100 тыс. франков, сообщает «Forbes».

С 26 февраля 2022 года ЕС запретил европейским банкам принимать депозиты от российских физических и юридических лиц на сумму больше 100 тыс. франков.

В швейцарских банках крупные вклады разрешили тем, у кого есть двойное гражданство или ВНЖ в Швейцарии или странах ЕС. Сейчас в этот список добавили подданых Великобритании. Также исключение сделали для получивших вид на жительство в Андорре и Монако.