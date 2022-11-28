Санкции 2022

В банках Швейцарии россияне теперь могут хранить больше 100 тыс. франков

Если, конечно, помимо гражданства РФ у человека есть гражданство в странах ЕС, подданство Великобритании, вид на жительство в Андорре или в Монако.

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Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии разрешил вкладчикам из России хранить более 100 тыс. франков, сообщает «Forbes».

С 26 февраля 2022 года ЕС запретил европейским банкам принимать депозиты от российских физических и юридических лиц на сумму больше 100 тыс. франков.

В швейцарских банках крупные вклады разрешили тем, у кого есть двойное гражданство или ВНЖ в Швейцарии или странах ЕС. Сейчас в этот список добавили подданых Великобритании. Также исключение сделали для получивших вид на жительство в Андорре и Монако.

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