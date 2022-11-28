«Яндекс Go» запустил поездки на такси с незнакомым попутчиком

Агрегатор такси «Яндекс Go» запустил возможность поездок на такси с попутчиком, у которого похожий маршрут. Цена на такую поездку будут ниже.

Если вариант вас не смущает, то при заказе машины нужно выбрать опцию «Вместе». Тогда одну машину смогут вызвать двое человек с попутными маршрутами. Стоимость поездки при этом будет ниже для обоих, а водитель заработает больше.

Новую функцию запустили сегодня, но пока она доступна только в Москве и Санкт-Петербурге.

Алгоритм сам подбирает попутчика с самым подходящим маршрутом. При этом одновременно в машине может быть только двое попутчиков.