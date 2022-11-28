Половина российских компаний считает, что их система киберзащиты не годится

42% российских организаций пришли к выводу, что им необходимо перестроить свою систему киберзащиты. В госсекторе этот показатель выше – 61%. Такие данные следуют из исследования, проведенного экспертами компании «Ростелеком-солар», пишет CNews.

Основные причины, которые заставили так думать: рост киберугроз, новые регуляторные требования (указ президента №250 и не только), уход зарубежных вендоров из России и потребность в импортозамещении.

Перестраивать свои ИБ-системы организации планируют с помощью российских ИБ-вендоров. А 76% респондентов заявили, что перейдут на отечественные СЗИ до конца 2022 г.

Однако уже сейчас доля российских ИБ-решений составляет 35% (в I квартале 2022 г. этот показатель равнялся 29%). А к концу 2023 г. их доля может достигнуть уже 52%.