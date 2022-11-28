Бухгалтеры обсуждают, кто среди коллег ведет «паспорт отходов»

Однако бухгалтерам непонятно, стоит ли вести «паспорт отходов» микропредприятиям. Как решается вопрос, если организация арендует офис, а не владеет им. Бывают ли на практике штрафы...А они между прочим немалые.

Любое нарушение требований законодательства об отходах (включая отсутствие паспортов на отходы) влечет ответственность по ст. 8.2 КоАП РФ:

для организаций – штраф от 100 000 до 250 000 руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток;

для их руководителей – штраф от 10 000 до 30 000 руб.;

для ИП – штраф от 30 000 до 50 000 руб. либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Офисные отходы сегодня обсуждают в нашем Telegram. Присоединяйтесь к разговору, если просто так, без отчета выкидываете старые картриджи и лампочки в своем отделе.