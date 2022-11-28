Экологические платежи

Бухгалтеры обсуждают, кто среди коллег ведет «паспорт отходов»

Отходы есть в любом офисе и не всегда они очевидно вредят окружающей среде. При том не новость, что офис должен вести учет отходов по Приказу № 721 и представлять в Росприроднадзор форму № 2-ТП.

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Однако бухгалтерам непонятно, стоит ли вести «паспорт отходов» микропредприятиям. Как решается вопрос, если организация арендует офис, а не владеет им. Бывают ли на практике штрафы...А они между прочим немалые.

Любое нарушение требований законодательства об отходах (включая отсутствие паспортов на отходы) влечет ответственность по ст. 8.2 КоАП РФ:

  • для организаций – штраф от 100 000 до 250 000 руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток;
  • для их руководителей – штраф от 10 000 до 30 000 руб.;
  • для ИП – штраф от 30 000 до 50 000 руб. либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Офисные отходы сегодня обсуждают в нашем Telegram. Присоединяйтесь к разговору, если просто так, без отчета выкидываете старые картриджи и лампочки в своем отделе.

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Экологические платежи

Бухгалтеры обсуждают, кто среди коллег ведет «паспорт отходов»

Отходы есть в любом офисе и не всегда они очевидно вредят окружающей среде. При том не новость, что офис должен вести учет отходов по Приказу № 721 и представлять в Росприроднадзор форму № 2-ТП.

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