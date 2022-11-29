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Путин подал представление об отставке Кудрина. Главой Счетной палаты может стать Александр Жуков

Алексей Кудрин собирается покинуть свой пост в Счетной палате и предлагает на свое место взять Александра Жукова.

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Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков стал кандидатом на пост председателя Счетной палаты, сообщает «РБК».

Александр Жуков был заместителем Владимира Путина в 2008-2012 годах, с 2004 по 2011 год работал вице-премьером правительства, с 2010 по 2018 год занимал пост президента Олимпийского комитета.

Окончательного решения об отставке действующего главы и о назначении нового пока что нет. Его будет принимать президент Владимир Путин.

На встрече с Владимиром Путиным 24 ноября 2022 года Алексей Кудрин согласовал свой переход в «Яндекс» и раздел активов компании.

Мы уже писали, что действующий глава Счетной палаты может уйти в отставку уже 30 ноября.

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