1С купила коммерческую электронную торговую площадку

Компания вошла в состав учредителей облачного сервиса автоматизации закупок Bidzaar. Это облачный сервис для планирования закупок, поиска, квалификации и проведения тендеров среди юрлиц.

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Пользователям 1С:Предприятие станет удобнее взаимодействовать с их внешними поставщиками. Компания выкупила 28% акций Bidzaar.

«Динамично развивающаяся площадка Bidzaar смогла быстро завоевать хорошую репутацию среди российских коммерческих компаний. Благодаря сделке у пользователей продуктов 1С появится еще более качественная функция управления закупками. Глубокую интеграцию Bidzaar в экосистему 1С планируется провести в первом квартале 2023 года», – говорит о покупке Борис Нуралиев, директор 1С.

Bidzaar является тендерной площадкой для корпоративных закупок нового типа с функцией подбора поставщиков алгоритмами на основе искусственного интеллекта.

Функционал компании полностью заменяет возможности ушедшего с российского рынка решения немецкой компании SAP Ariba. Уже сейчас у Bidzaar 315 корпоративных клиентов, среди которых OZON, Билайн, Детский Мир, Л’Этуаль, Мегафон, Теле2, АСТОН.

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