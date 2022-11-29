1С купила коммерческую электронную торговую площадку

Пользователям 1С:Предприятие станет удобнее взаимодействовать с их внешними поставщиками. Компания выкупила 28% акций Bidzaar.
«Динамично развивающаяся площадка Bidzaar смогла быстро завоевать хорошую репутацию среди российских коммерческих компаний. Благодаря сделке у пользователей продуктов 1С появится еще более качественная функция управления закупками. Глубокую интеграцию Bidzaar в экосистему 1С планируется провести в первом квартале 2023 года», – говорит о покупке Борис Нуралиев, директор 1С.
Bidzaar является тендерной площадкой для корпоративных закупок нового типа с функцией подбора поставщиков алгоритмами на основе искусственного интеллекта.
Функционал компании полностью заменяет возможности ушедшего с российского рынка решения немецкой компании SAP Ariba. Уже сейчас у Bidzaar 315 корпоративных клиентов, среди которых OZON, Билайн, Детский Мир, Л’Этуаль, Мегафон, Теле2, АСТОН.