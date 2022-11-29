Бизнесмены стали чаще открывать счета в юанях

Аналитики банка для предпринимателей и предприятий «Точка» провели исследование и выяснили, что в 2022 году 21% бизнесменов открыли валютные счета в юанях. В прошлом году такие счета завели только 3%.

Юани стали наиболее популярны в ноябре 2022 года, в них хранится 65,6% сбережений. В начале года валюту хранили в долларах (59,9%), в евро (35,9%) и только 0,6% в юанях.

В начале года больше всего денег было на счетах бизнесменов, которые продают провода, кабели, электродвигатели, трансформаторы, промышленную технику и конвейерных роботов. На втором месте те, кто торгует непродовольственным товарами: косметикой, текстилем, мебелью, канцтоварами. Третье место занимают разработчики компьютерного и программного обеспечения.

В ноябре 2022 года расстановка средств несколько изменилась. По количеству сбережений лидируют владельцы специализированных магазинов одежды, обуви, часов, сувениров, цветов (ОКВЭД 47.7). Второе место по-прежнему занимают предприниматели из сферы непродовольственной торговли. На третьем месте продавцы электродвигателей и промышленной техники.

Специалисты банка также отмечают, что сбережений на валютных счетах в 2022 году стало на 41% меньше, чем в прошлом году.