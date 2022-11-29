Новости ФНС

Обновили перечень налоговых инспекций, где организуют ВКС по жалобам бизнеса

Из-за перехода на двухуровневую систему (укрупнения) налоговых инспекций рассмотрение жалоб налогоплательщиков из некоторых регионов теперь происходит в большой дали от них. Участие в рассмотрении жалоб организовано по видео-конференц-связи (ВКС).

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ВКС есть в определенных налоговых инспекциях. Их обновленный перечень можно скачать на сайте ФНС.

Обновление связано с переходом на двухуровневую систему с октября 2022 года налоговиков:

  • Ивановской области;
  • Липецкой области;
  • Тамбовской области;
  • Псковской области;
  • Томской области;
  • Амурской области;
  • Хабаровского края.

По новой системе все функции упраздняемых территориальных инспекций будут выполнять УФНС по субъектам РФ.

Для налогоплательщиков этих регионов урегулирование споров будут проводить МИ ФНС по федеральным округам.

Компания может выбрать любой налоговый орган с точкой ВКС из перечня независимо от того, где находится налоговый орган, рассматривающий его жалобу.

Вот, например, куда может обратиться бизнес из Ивановской области:

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