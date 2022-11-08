Еще в семи регионах укрупнились налоговые инспекции

Модернизации структуры налоговых инспекций прошла еще в семи регионах:
- Ивановской области;
- Липецкой области;
- Тамбовской области;
- Псковской области;
- Томской области;
- Амурской области;
- Хабаровском крае.
По новой системе все функции упраздняемых территориальных инспекций будут выполнять УФНС по субъектам РФ.
Для налогоплательщиков этих регионов урегулирование споров будут проводить Межрегиональные инспекции ФНС по федеральным округам.
Смотрите в нашей таблице, где теперь будут рассматривать жалобы, полученные налоговиками этих регионов.
Регион
МИ ФНС по федеральном округу, где будут рассматривать жалобы
Ивановская, Липецкая, Тамбовская области
МИ ФНС по Центральному федеральному округу
Томская область
МИ ФНС по Сибирскому федеральному округу
Псковская область
МИ ФНС по Северо-Западному федеральному округу
Амурская область, Хабаровский край
МИ ФНС по Дальневосточному федеральному округу
Ранее на двухуровневую систему перешли налоговики:
- Курганской области;
- Астраханской области;
- Ульяновской области;
- Белгородской области;
- Республики Карелия;
- Республики Мордовия;
- Калининградской области;
- Мурманской области;
- Орловской области;
- Чувашской Республики.
Впечатление налогоплательщиков из Карелии от такой двухуровневой системы, читайте тут.