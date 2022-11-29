«Почта России» доставит товары европейских маркетплейсов

Чтобы купить товары, нужно зарегистрироваться на платформе «Почта Global», там получить адрес склада в Европе и оформить доставку. Для заказа доступны товары из европейских маркетплейсов: Asos, Net-a-Porter, Farfetch, Yoox, Mytheresa и сайтов брендов Zara, H&M, Nike, сообщает «Коммерсант».

Платить можно российской картой через сотрудника «Почты Global»: в личном кабинете добавить ссылки на товары и оплатить счет. Заказ сначала приедет на склад в Берлине, а затем уже в Россию.

Доставка займет от 14 дней и будет стоить 10% от суммы заказа (минимум 7 долларов). Отказаться от товаров можно только до их отправки в РФ.

Также «Почта Global» доставляет товары из США, стоимость доставки от 16,66 долларов и срок от 3 недель.

В мае похожий сервис запустил СДЭК. Спрос на зарубежные заказы растет в 2-3,5 раза каждый месяц. Чаще всего через CDEK.Shopping заказывают одежду и обувь от брендов Zara, Uniqlo, H&M (40%), а также электронику Apple и Dyson (20%).