Налог на имущество организаций

🏰 В Москве готов перечень недвижимости бизнеса для налога на имущество по кадастровой стоимости

37,3 тыс. объектов общей площадью 94,7 млн м² вошли в московский перечень недвижимости, облагаемой налогом на имущество организаций за 2023 год по кадастровой стоимости. Это ТЦ и бизнес-центры, здания и помещения общепита и бытового обслуживания.

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Перечень немного расширился за счет того, что выявили недвижимость, которая по факту используется для офисов и торговли.

Проверить свой объект недвижимости на предмет его включения в список можно в этом сервисе.

Налог за такую московскую недвижимость в 2023 году – 2% от ее кадастровой стоимости.

В Москве действует система льгот для торгово-офисных объектов, которые включены в перечень и относятся к социально значимым либо производственным сферам деятельности, так как такие объекты имеют более низкую доходность по сравнению с коммерческой недвижимостью, отметили в мэрии столицы.

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