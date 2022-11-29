🏰 В Москве готов перечень недвижимости бизнеса для налога на имущество по кадастровой стоимости

Перечень немного расширился за счет того, что выявили недвижимость, которая по факту используется для офисов и торговли.

Проверить свой объект недвижимости на предмет его включения в список можно в этом сервисе.

Налог за такую московскую недвижимость в 2023 году – 2% от ее кадастровой стоимости.

В Москве действует система льгот для торгово-офисных объектов, которые включены в перечень и относятся к социально значимым либо производственным сферам деятельности, так как такие объекты имеют более низкую доходность по сравнению с коммерческой недвижимостью, отметили в мэрии столицы.