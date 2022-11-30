ЕНП (единый налоговый платеж)

Если НДС по сроку 25.01.23 заплатить заранее, его могут зачесть в счет долга по другому налогу

Вся переплата по налогам на 31.12.2022 образует положительное сальдо на едином налоговом счете. Оттуда налоговики будут списывать ваши начисленные налоги, пени, штрафы. Какой налог раньше начислен, тот и спишут.

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«Опора России» и ФНС провели совместный вебинар на тему ЕНС.

В ходе него, в частности, задали такой вопрос: будет ли зачтена сумма переплаты в НДС на конец года при уплате налога за 4 квартал? Ведь срок уплаты – 25.01.2023.

Представитель ФНС пояснила:

«Если НДС уплачен раньше 25 января, он висит в переплате. Все суммы переплат, которые есть у налогоплательщика, будут зачтены в сумме недоимок, которые у него есть по иным налогам».

Напомним, с 2023 года будет новый бланк уведомления по ЕНП. Но НДС и налог на прибыль туда включать не надо, потому что они начисляются по декларации, срок сдачи которой – ранее срока уплаты налогов.

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ЕНП (единый налоговый платеж)

Если НДС по сроку 25.01.23 заплатить заранее, его могут зачесть в счет долга по другому налогу

Вся переплата по налогам на 31.12.2022 образует положительное сальдо на едином налоговом счете. Оттуда налоговики будут списывать ваши начисленные налоги, пени, штрафы. Какой налог раньше начислен, тот и спишут.

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