Если НДС по сроку 25.01.23 заплатить заранее, его могут зачесть в счет долга по другому налогу

«Опора России» и ФНС провели совместный вебинар на тему ЕНС.

В ходе него, в частности, задали такой вопрос: будет ли зачтена сумма переплаты в НДС на конец года при уплате налога за 4 квартал? Ведь срок уплаты – 25.01.2023.

Представитель ФНС пояснила:

«Если НДС уплачен раньше 25 января, он висит в переплате. Все суммы переплат, которые есть у налогоплательщика, будут зачтены в сумме недоимок, которые у него есть по иным налогам».

Напомним, с 2023 года будет новый бланк уведомления по ЕНП. Но НДС и налог на прибыль туда включать не надо, потому что они начисляются по декларации, срок сдачи которой – ранее срока уплаты налогов.