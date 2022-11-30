✂️ С пенсионеров-должников теперь будут удерживать не 20%, а 50% пенсии

Раньше ограничение в 20% для пенсионеров было прописано в правилах выплаты пенсий, которые утверждены приказом Минтруда от 05.08.2021 № 545н.

Эту норму отменили. Документ опубликован на официальном портале.

Причиной стало решение Верховного суда от 31.03.2022 по делу № АКПИ22-32.

Туда обратился взыскатель, которому задолжал пенсионер. Он указал, что удерживать у пенсионера надо 50%, но ПФР удерживает только 20%, ориентируясь на норму Минтруда.

Суд с ним согласился. Норму с ограничением размера удержаний признали недействующей.

Теперь ее убрали из нормативки.