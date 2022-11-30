Маркировка товаров

Выпускать алкоголь станет проще

Производители коньяка будут получать только одну лицензию, а на бутылках вина появится единая эмблема «Вино России».

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Правительство одобрило поправки к законопроекту, по которому производители коньяка будут получать только одну лицензию. Сейчас нужно две лицензии: на производство дистиллята и отдельно на выпуск коньяка.

Также создадут новую федеральную специальную марку с эмблемой «Вино России».

Производители не будут делать двойную маркировку вина.

Сейчас на бутылках должно быть две марки: отдельно ФСМ и эмблема «Вино России».

Новым регионам РФ предоставили переходный период, чтобы подготовить алкогольную продукцию к требованиям отраслевых законов. Такие же условия продлят для Крыма и Севастополя до 1 января 2025 года. От держателей лицензии требуют работать только на собственном технологическом оборудовании. А также хранить продукцию на складах, которые находятся в собственности предприятия или же арендованных более чем на один год.

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