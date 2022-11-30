Финансовый маркетплейс «Сравни» начал выдавать онлайн-кредиты от пяти банков

Взять кредит онлайн без визита в банк можно на финансовом маркетплейсе «Сравни», сообщают «Ведомости». Площадка сотрудничает с пятью банками: с Промсвязьбанком, «Ак барсом», «Синаром» (бывший СКБ-банк), «Ренессанс кредитом» и Локо-банком.

Сервис доступен клиентам из Москвы с кредитным рейтингом более 950 баллов.

С кредитным рейтингом в 650 баллов можно получить займы в:

Краснодарском крае;

Пермском крае;

Новосибирской области;

Свердловской области

республике Татарстан и Башкортостан.

Чтобы взять онлайн-кредит, нужно заполнить анкету на сайте финмаркетплейса, указать необходимую сумму, город получения и контактные данные. Затем пройти авторизацию через «Госуслуги» (нужен подтвержденный аккаунт) и выбрать подходящие кредитные условия.

В ближайшее время «Сравни» собирается увеличить количество банков-партнеров, открыть выдачу онлайн-кредитов жителям еще 400 городов России, а также добавить онлайн-оформление вкладов.