Подакцизные товары

На тихие вина установят минимальную розничную цену

Средняя стоимость вина в регионах примерно 250-275 рублей. Минфин хочет установить минимальную розничную цену на тихие вина в 239 рублей за бутылку.

Версия для печати

Минфин готовится поднять минимальные розничные цены (МРЦ) на все алкогольные напитки, включая тихое вино, сообщают «Известия».

Сейчас МРЦ установлены на крепкие напитки (водку, виски, коньяк и другие). Последнее время обсуждают введение МРЦ и на пиво.

«Предлагаем расширить практику применения МРЦ, то есть дать правительству право устанавливать такой минимум на все виды алкогольной продукции, в том числе на тихие вина и пиво. А дальше в зависимости от ситуации правительство решит, как такое право должно быть реализовано», – пояснил Алексей Сазанов, замглавы Минфина.

Минимальная розничная цена определяется с учетом многих факторов, например, себестоимости напитков, наценки на транспортировку и хранение.

Производители вин поддержали введение МРЦ: на тихое вино цена должна быть ниже минимума для шампанского и игристого, но выше самой низкой стоимости виноградосодержащих напитков. Сейчас МРЦ на шампанское – 169 рублей.

Виноделы сообщают, что делать вино из натурального винограда за 150 рублей невозможно.

«С таким подходом мы установим минимум для вина и не подтолкнем потребителей выбирать другие напитки, которые вином не являются», – сообщил Арсен Карапетян, генеральный директор компании «Мое вино».

Сколько будет стоить вино, пока обсуждают. Производители вин отмечают, что самый вероятный порог – 239 рублей. Стоимость вина не должна быть высокой, иначе покупатели начнут выбирать слабоалкогольные напитки, которые имитируют вино.

Впервые минимальная розничная цена была установлена в 2009 году на водку. Затем в 2011 году ввели МРЦ для коньяка, в 2016 году – для шампанского. Это понадобилось, чтобы разделить легальные и фальсифицированные напитки.

Сейчас с контрафактом борется система госучета спиртного ЕГАИС, а МРЦ отведена роль социального регулятора. Так правительство поддерживает цены на невысоком уровне, чтобы напитки были доступны.

Трудовые отношения

Соискатели теперь ищут работу не по зарплате, а по стабильности компании: исследование Работа.ру

Основной тренд рынка труда по всем специальностям – людям становится важнее стабильность, а не зарплата. 67% респондентов в исследовании Работа.ру отметили стабильность как самый важный критерий для поиска работы.

Самозанятые

Новые социальные гарантии для самозанятых: чем помогут цифровые платформы

Цифровые платформы привлекают исполнителей возможностью быстро получить заказ, прозрачностью и безопасностью. Самозанятость, введенная в законодательство в 2019 году, продолжает развиваться. Расскажем про изменения, которые ожидаются в 2023 году по части социальной защищенности исполнителей.

Новые социальные гарантии для самозанятых: чем помогут цифровые платформы

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Исполнительное производство

Деньги на счетах участников спецоперации не будут арестовывать. В том числе мобилизованных ИП

Пока банковские счета участников СВО можно арестовывать, ни сами бойцы, ни члены их семей не могут воспользоваться положенными единовременными и ежемесячными выплатами.

Ведение бизнеса

Федресурс и лицензия на пользование недрами: порядок и сроки размещения

В статье пойдет речь об обязанности раскрывать на сайте Федресурс лицензии, включая лицензии на пользование недрами. У вас есть какие-либо документы, дающие право на осуществление определенного вида деятельности?

Федресурс и лицензия на пользование недрами: порядок и сроки размещения
Первичные документы

Можно ли принять к учёту авансовый отчёт с кассовым чеком без QR-кода

Первичные документы часто становятся камнем преткновения между сотрудниками и бухгалтерами, проверяющими органами и организацией. Ведь не зря авансовый отчёт входит в тройку лидеров первичных документов, к которым контролёры при проверках чаще всего предъявляют претензии.

Можно ли принять к учёту авансовый отчёт с кассовым чеком без QR-кода
ГК РФ

Кто должен возмещать моральный вред: новые разъяснения ВС

В зависимости от ситуации и положений законодательства может различаться, кто обязан компенсировать моральный вред. Разъяснения 2022 года Верховного Суда об обязанности возместить моральный вред и о том, на ком она лежит, приводим в статье.

Кто должен возмещать моральный вред: новые разъяснения ВС
Читать еще