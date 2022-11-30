На тихие вина установят минимальную розничную цену

Минфин готовится поднять минимальные розничные цены (МРЦ) на все алкогольные напитки, включая тихое вино, сообщают «Известия».

Сейчас МРЦ установлены на крепкие напитки (водку, виски, коньяк и другие). Последнее время обсуждают введение МРЦ и на пиво.

«Предлагаем расширить практику применения МРЦ, то есть дать правительству право устанавливать такой минимум на все виды алкогольной продукции, в том числе на тихие вина и пиво. А дальше в зависимости от ситуации правительство решит, как такое право должно быть реализовано», – пояснил Алексей Сазанов, замглавы Минфина.

Минимальная розничная цена определяется с учетом многих факторов, например, себестоимости напитков, наценки на транспортировку и хранение.

Производители вин поддержали введение МРЦ: на тихое вино цена должна быть ниже минимума для шампанского и игристого, но выше самой низкой стоимости виноградосодержащих напитков. Сейчас МРЦ на шампанское – 169 рублей.

Виноделы сообщают, что делать вино из натурального винограда за 150 рублей невозможно.

«С таким подходом мы установим минимум для вина и не подтолкнем потребителей выбирать другие напитки, которые вином не являются», – сообщил Арсен Карапетян, генеральный директор компании «Мое вино».

Сколько будет стоить вино, пока обсуждают. Производители вин отмечают, что самый вероятный порог – 239 рублей. Стоимость вина не должна быть высокой, иначе покупатели начнут выбирать слабоалкогольные напитки, которые имитируют вино.

Впервые минимальная розничная цена была установлена в 2009 году на водку. Затем в 2011 году ввели МРЦ для коньяка, в 2016 году – для шампанского. Это понадобилось, чтобы разделить легальные и фальсифицированные напитки.

Сейчас с контрафактом борется система госучета спиртного ЕГАИС, а МРЦ отведена роль социального регулятора. Так правительство поддерживает цены на невысоком уровне, чтобы напитки были доступны.