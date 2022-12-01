Маркетплейсы

«Яндекс Маркет» готов платить каждому ИП и компаниям вознаграждение за новых клиентов

Предприниматели, которые продают товары через «Яндекс.Маркет», заработают по 10 тыс. за приглашение новых продавцов.

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«Яндекс Маркет» запустил реферальную программу для продавцов маркетплейса, сообщает «New Retail». За каждого нового продавца будут платить по 10 тыс. рублей на расчетный счет ИП, который уже торгует на площадке. Выплату можно потратить на что угодно.

Чтобы участвовать в реферальной программе, надо получить промокод и поделиться им с юридическим лицом или ИП, которые только планируют начать вести бизнес на «Яндекс Маркете». Новому продавцу надо не забыть при регистрации указать промокод и подключиться к сервису по модели FBY, FBS или Экспресс.

Как только новый магазин продаст товары на 10 тыс. рублей, пригласивший его партнер получит от маркетплейса вознаграждение.

Заработать на реферальной программе могут все юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые торгуют на «Яндекс Маркете».

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