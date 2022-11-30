Обзоры для бухгалтера

📈 Налоговики хотят от бизнеса информацию о «всплесковой» уплате будущих налогов

Из налоговых инспекций пошли письма с просьбой срочно выдать им информацию о будущих налогах за 1 квартал 2023 года. Это особенно важно в период СВО, указывают налоговики.

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В частности, такое письмо получила наша подписчица. Бухгалтер впервые столкнулась с таким запросом и просит совета у коллег в канале «Красный уголок бухгалтера».

ИФНС хочет знать о «всплесковой» уплате:

  • НДС;
  • налога на прибыль в федеральный бюджет;
  • налога на прибыль с доходов, полученных в виде дивидендов;
  • страховых взносов.

Информацию хотят получить помесячно и срочно.

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Коллеги напоминают, что в НК нет понятия всплесковых уплат и делать прогнозы налогоплательщики не обязаны.

На практике бухгалтеры периодически сталкиваются с такими запросами. В основном о будущих налогах (например, НДФЛ по ставке 15%) спрашивают у относительно крупных компаний.

А вам приходят такие запросы?

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Обзоры для бухгалтера

📈 Налоговики хотят от бизнеса информацию о «всплесковой» уплате будущих налогов

Из налоговых инспекций пошли письма с просьбой срочно выдать им информацию о будущих налогах за 1 квартал 2023 года. Это особенно важно в период СВО, указывают налоговики.

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