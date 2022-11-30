📈 Налоговики хотят от бизнеса информацию о «всплесковой» уплате будущих налогов

В частности, такое письмо получила наша подписчица. Бухгалтер впервые столкнулась с таким запросом и просит совета у коллег в канале «Красный уголок бухгалтера».
ИФНС хочет знать о «всплесковой» уплате:
- НДС;
- налога на прибыль в федеральный бюджет;
- налога на прибыль с доходов, полученных в виде дивидендов;
- страховых взносов.
Информацию хотят получить помесячно и срочно.
Коллеги напоминают, что в НК нет понятия всплесковых уплат и делать прогнозы налогоплательщики не обязаны.
На практике бухгалтеры периодически сталкиваются с такими запросами. В основном о будущих налогах (например, НДФЛ по ставке 15%) спрашивают у относительно крупных компаний.
А вам приходят такие запросы?