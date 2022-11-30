Личные финансы

Прокатиться на новом «Москвиче» можно в такси

В «Ситимобил» появятся автомобили «Москвич» и отечественные электромобили «Evolute».

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Сервис такси «Ситимобил» договорился о поставке для таксопарков автомобилей московского завода «Москвич», сообщает «ТАСС».

В 2023 году у «Ситимобила» будет 2 тыс. бензиновых автомобилей «Москвич». Часть из них предоставят партнерам из других лизинговых компаний: «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф».

«Мы уверены, что автомобили „Москвич“ станут неотъемлемой частью транспортной системы Москвы, они смогут обеспечить потребности покупателей как для личного, так и городского транспорта – такси и каршеринга. В настоящий момент мы ведем переговоры со всеми агрегаторами такси и операторами каршеринга», – сообщает пресс-служба «Москвича».

Кроме того, пополнить таксопарки планируют и электрокарами от отечественной марки «Evolute».

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