Крупные предприятия приграничных территорий не отпускают своих работников на военную подготовку

Крупный бизнес не отпускает сотрудников курских и белгородских предприятий проходить военную подготовку, пишет «Коммерсант» со ссылкой на слова бизнесмена и создателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина.

Он попросил дать добровольцам-ополченцам возможность пройти спецподготовку, или в противном случае назовет «имена и фамилии директоров и других руководящих сотрудников» упомянутых компаний.

Заявление опубликовано в Telegram-канале «Кепка Пригожина», который ведет пресс-служба его компании «Конкорд».

Претензии сыпятся в адрес руководителей госкомпаний, «принадлежащих крупным бизнес-игрокам, проживающим далеко от Курской и Белгородской областей (как правило, где-то в Москве, на Рублевке)». С предприятиями малого и среднего бизнеса, по его словам, таких проблем нет.

ЧВК курирует строительство инженерных линий обороны на приграничных территориях в Белгородской области. Также им были созданы центры подготовки ополченцев в Курской и Белгородской областях.

Пригожин считает, что ополчение должно финансироваться за счет регионального бизнеса и состоять из жителей региона. Сам бизнесмен внесен в санкционные списки США и Евросоюза.