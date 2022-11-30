Бюджетникам поднимут зарплату на 8 процентов

Глава Минфина Антон Силуанов пообещал прибавку к зарплатам бюджетников.

В 2023 году доход вырастет на 8 процентов. Прибавка к зарплате заложена в федеральный бюджет на 2023-2025 годы.

«Пенсии в следующем году вырастут на тысячу рублей, как и ранее было запланировано. Заработные платы работников бюджетной сферы вырастут на уровень прогноза роста заработной платы экономики – более 8 процентов», – заявил Антон Силуанов.

Денежное содержание военнослужащих также увеличат. Насколько, пока неизвестно – выплаты будут зависеть от роста инфляции. Не оставят без внимания и сотрудников правоохранительных органов. По словам Силуанова, их зарплаты растут «чуть более опережающими темпами».