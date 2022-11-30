Трудовое право

Для оплаты сверхурочной работы хотят снять ограничение, потому что люди сейчас очень много работают сверхурочно

Сколько человек отработал сверх нормы, за столько ему и заплатят. Никакого ограничения и максимальной суммы быть не должно.

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Такая норма заложена в законопроекте с поправкой в статью 152 ТК.

Сейчас по ТК РФ работать сверхурочно можно не более 120 часов в год.

По факту же люди (особенно в оборонке) работают по 2 000 часов в год сверхурочно, говорится в пояснительной записке к проекту.

Выполняя поставленные задачи, люди порой работают без выходных, сверхурочно, не считаясь с личным временем, указывают авторы проекта, депутаты от ЛДПР.

Ранее Конституционный суд делал вывод (Определение от 19.12.2019 № 3363-О), что ограничение продолжительности сверхурочной работы по ТК (не более 120 часов) не лишает работника права на оплату лишней сверхурочки (свыше 120 часов).

Поэтому в ТК пропишут, что ограничения по оплате нет. Отработал 2 000 часов вместо 120, получили оплату за 2 000 часов.

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