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💡 Для российского бизнеса исчезнет одно контролирующее ведомство

Российскую таможню хотят сделать незаметной, чтобы компании из сферы ВЭД развивались. Бонусы приготовили и для людей: заполнить декларацию на товары для личного пользования можно будет в мобильном приложении.

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💡 Для российского бизнеса исчезнет одно контролирующее ведомство
Иллюстрация: monicore/pexels

Согласно стратегии развития ФТС до 2030 года, российская таможня должна стать интеллектуальной и незаметной для законопослушного бизнеса. Об этом говорили на пленарном заседании Совета Федерации сегодня.

Упростится жизнь обычных людей, которые что-то везут или заказывают из-за границы. Таможня запустит приложение для быстрого заполнения пассажирской таможенной декларации. Оно покажет актуальную информацию о нормах ввоза товаров из-за рубежа для личного пользования.

Объем параллельного импорта в Россию превысил 2 млн тонн на почти 17 млрд долларов, а таможенные процедуры стали быстрее и проще.

Вскоре заработают интеллектуальные пункты пропуска, на которых содержимое больших грузов будет анализировать искусственный интеллект. И только если он выявит нарушения, партию направят на досмотр.

ФТС упростила таможенные коридоры с дружественными странами – Китаем, Азербайджаном и Ираном, идут переговоры о создании таких коридоров с Узбекистаном, Турцией и Индией. В результате товарооборот с Китаем с начала года уже вырос на 26 процентов.

Обнуление таможенных пошлин на товары приоритетного импорта позволило ввезти в Россию почти 7 млн тонн продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимости, сырья и комплектующих для производства.

Сейчас примерно на 400 товаров действует нулевая пошлина на ввоз. Ее продлили до весны 2023 года. Банки предлагают льготные кредиты для компаний с ВЭД.

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