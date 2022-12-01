НДФЛ

Проезд северных работников на отдых не облагается НДФЛ

Работодатели с Крайнего Севера должны оплачивать сотрудникам раз в два года проезд в отпуск. Такая компенсация не облагается НДФЛ.

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Разъяснение дает Минфин в письме от 01.11.2022 № 03-04-05/106254.

По п. 1 ст. 217 НК РФ не облагаются компенсационные выплаты, связанные с оплатой работодателем своим работникам из Крайнего Севера:

  • стоимости проезда в пределах РФ к месту использования отпуска и обратно;
  • стоимости провоза багажа весом до 30 кг;
  • стоимости проезда неработающих членов семьи (мужа, жены, детей, фактически проживающих с работником);
  • стоимости провоза багажа членами семьи.

НК нет конкретного перечня документов, доказывающих факт совместного проживания. Это могут быть документы о регистрации по месту жительства (пребывания), а также любых иные документы.

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