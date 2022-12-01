Проезд северных работников на отдых не облагается НДФЛ

Разъяснение дает Минфин в письме от 01.11.2022 № 03-04-05/106254.
По п. 1 ст. 217 НК РФ не облагаются компенсационные выплаты, связанные с оплатой работодателем своим работникам из Крайнего Севера:
- стоимости проезда в пределах РФ к месту использования отпуска и обратно;
- стоимости провоза багажа весом до 30 кг;
- стоимости проезда неработающих членов семьи (мужа, жены, детей, фактически проживающих с работником);
- стоимости провоза багажа членами семьи.
НК нет конкретного перечня документов, доказывающих факт совместного проживания. Это могут быть документы о регистрации по месту жительства (пребывания), а также любых иные документы.