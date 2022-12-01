Маркировка товаров

Ввели обязательную маркировку пива и вейпов

Производители и импортеры пива и слабоалкогольных напитков будут обязаны наносить средства идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки и представлять в систему мониторинга сведения.

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Обязательная маркировка пива в полимерной упаковке и стеклотаре начнется с 1 октября 2023 года. Это следует из правительственного постановления от 30.11.2022 № 2173

Для пива и слабоалкогольных напитков, помещенных в стеклянную или полимерную упаковку, требование начинает действовать с 1 октября 2023 года.

Напитки в кегах (пластиковая или металлическая емкость) потребуется маркировать с 1 апреля.

Для всех остальных видов упаковки правило вступит в силу с 15 января 2024 года.

С 15 декабря 2022 года в силу вступает требование об обязательной маркировке жидкостей для вейпов и одноразовых паровых устройств. Распоряжение подписал вчера премьер Мишустин. Правило касается жидкостей для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновых, в картриджах и в капсулах, а также в электронных сигаретах одноразового использования.

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