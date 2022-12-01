Негодную продукцию можно списать и включить в расходы

Основание для включения в состав прочих расходов – пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ (другие расходы, связанные с производством и реализацией).
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 08.11.2022 № 03-03-06/1/108280.
Убыток от списания непригодной для реализации продукции компания вправе списать в расходы при условии документального подтверждения факта списания такой продукции.
Должен быть первичный документ на списание продукции. Его форму компания может разработать сама. Первичные документы утверждает руководитель по представлению главбуха.