Права потребителей

Фермы скоро начнут принимать туристов. Готовы требования к санитарным объектам

Сельскохозяйственные товаропроизводители получили право оказывать услуги в сфере сельского туризма. В том числе с использованием средств размещения, расположенных в сельской местности.

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Минэкономразвития утвердило требования к сельским средствам размещения. Приказ зарегистрировал Минюст.

В документе указано, что средства размещения туристов в сельской местности должны быть обеспечены горячим и холодным водоснабжением. В районах с перебоями водоснабжения необходимо предусмотреть минимальный запас воды не менее чем на сутки.

Обязательным требованием является наличие бесплатного предоставления питьевой воды – в кулере или бутилированной.

Сельские средства размещения должны быть оснащены искусственным освещением как в помещении, так и снаружи здания, в том числе аварийным, системой отопления и вентиляцией.

Минэкономразвития разработало рекомендуемые требования к санитарным объектам общего пользования, минимальной площади помещения для проживания туристов, оснащению жилья, в том числе по размерам спальных мест и комплектации.

Повышение квалификации

Права потребителей

Фермы скоро начнут принимать туристов. Готовы требования к санитарным объектам

Сельскохозяйственные товаропроизводители получили право оказывать услуги в сфере сельского туризма. В том числе с использованием средств размещения, расположенных в сельской местности.

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